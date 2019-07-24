شكرا لقرائتكم رئيس قيرغيزستان يشيد بمواقف السعودية النبيلة تجاه بلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيشيك (قيرغيزستان) - «الحياة» | منذ 7 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 17:53

أشاد رئيس جمهورية قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف، بالمواقف النبيلة للمملكة العربية السعودية تجاه بلاده وما تقدمه من دعم وتمويل للمشاريع التنموية الكبيرة في قرغيزستان، مثمناً جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين وحجاج بيت الله وزواره.



وأثنى جينبيكوف خلال استقباله في العاصمة القرغيزية رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، والوفد المرافق الذي يزور قرغيزستان على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معبراً عن شكره لاهتمام حكومة المملكة بحجاج بيت الله الحرام وحجاج جمهورية قرغيزستان خاصة.

من جانبه، نقل آل الشيخ للرئيس القرغيزي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع قرغيزستان في المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة، ولاسيما في المجال البرلماني لما يصب في خدمة مصالحهما المشتركة والقضايا الاسلامية.

واستعرض رئيس مجلس الشورى مع الرئيس القرغيزي خلال الاستقبال عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين العربية الإسلامية الدولية.

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إلى ذلك، عقد آل الشيخ في إطار زيارته الرسمية اجتماعاً مع رئيس البرلمان القرغيزي داستانبيك جمعبيكوف، بمقر البرلمان القرغيزي.

وعبر جمعبيكوف في مستهل الاجتماع عن شكره العميق للمملكة حكومة وشعباً لمواقفها الإيجابية تجاه قرغيزستان منذ استقلالها وحتى الأن.

وأعرب عن تقديره العميق لما يقدمه خادم الحرمين الشريفين من جهود كبيرة لخدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم وما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزواره .

وأكد رئيس البرلمان القرغيزي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين، وأهمية الزيارات المتبادلة ولاسيما على المستوى البرلماني لما لذلك من دور فاعل في تعزيز التنسيق في المحافل البرلمانية وتبادل الخبرات والأفكار في المجالات البرلمانية بما يسهم في تقريب وجهات النظر وفتح آفاق جديدة للتعاون بينهما.