مارك إسبر وزيراً للدفاع الأميركي خلفاً لماتيس

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 17:12

أدى مارك إسبر القسم الدستورية في البيت الأبيض، بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه وزيراً للدفاع، خلفاً للجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي استقال قبل 7 أشهر.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مراسم أداء القسم: "إنه يوم مهم جداً بالنسبة إلى بلدنا. ليست هناك شخصية مؤهلة أكثر منه لقيادة وزارة الدفاع".

وإسبر (55 سنة) عسكري سابق انتقل إلى العمل في قطاع الصناعات الدفاعية، ثم بات وزيراً لسلاح البرّ عام 2017.

واختار ترامب إسبر لتوي المنصب، بعدما تخلّى مرشحه السابق باتريك شاناهان عن شغل المنصب لأسباب عائلية، علماً انه تولى حقيبة الدفاع بالوكالة لستة أشهر.

ويتولّى إسبر مهماته على رأس مؤسسة يهزّها تبدل قادتها منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ويواجه تحدي مقاومة اندفاعات رئيس مثل ترامب.

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين إسبر، بغالبية 90 صوتاً في مقابل 8 أصوات. وبين الديموقراطيين الذين صوّتوا ضد تعيينه، مرشّحون للانتخابات التمهيدية لخوض معركة الرئاسة عام 2020، بينهم إليزابيث وارن وإيمي كلوبوشار وكامالا هاريس.

لكن ديموقراطيين آخرين اختاروا إنهاء 7 أشهر من التقلبات على رأس البنتاغون، ووافقوا على تعيين إسبر. وكتب السيناتور الديموقراطي ديك داربن على "تويتر" أن إسبر "يتحمّل مسؤولية خاصة تتمثل في تقديم النصح لرئيس لا يملك خبرة في مجال الأمن القومي. اعتقد بأنه سيكون في مستوى ذلك".

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أما السيناتور الجمهوري جيمس إينهوفي فذكر أن لدى إسبر "ثقة رئيسنا وجيشنا والكونغرس".

وكان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل قال إن إسبر "مرشّح مستعد تماماً" لشغل منصبه، مشدداً على أهمية تعيين وزير أصيل في البنتاغون. وأضاف: "العالم مليء بتهديدات خطرة لنا ولحلفائنا ومصالحنا، بما في ذلك إصرار إيران على مواصلة إثارة توتر في الشرق الأوسط".

وإسبر يعرف الشرق الأوسط، إذ قاتل في العراق خلال حرب الخليج عام 1991، وكان في الفرقة 101 الشهيرة المحمولة جواً في الجيش الأميركي.

كما أنه مقرّب من رئيس الأركان المقبل الجنرال مارك مايلي الذي سيتولى منصبه في أيلول (سبتمبر) المقبل، خلفاً للجنرال جوزف دانفورد.

وهو قريب أيضاً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي درس معه في أكاديمية ويست بوينت العسكرية العريقة، وتخرّجا عام 1986. وكتب بومبييو على "تويتر": "الديبلوماسية والدفاع أساسيان للسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولحماية المصالح الأميركية".

ولدى إسبر معرفة تامة بكواليس الكونغرس، إذ قدّم المشورة لأعضاء في مجلس الشيوخ، خصوصاً الجمهوري تشاك هاغل الذي أصبح لاحقاً وزيراً للدفاع.

لكن علاقاته مع قطاع الصناعة الدفاعية أثارت استياءً خلال إجراءات المصادقة على تعيينه، إذ انتقدت وارن علاقاته مع مجموعة الصناعات الدفاعية "رايثون"، التي تولّى فيها منصباً بارزاً لسبع سنوات، قبل أن يختاره ترامب لقيادة سلاح البرّ.

وردّ إسبر: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، ذهبت إلى ويست بوينت وأقسمت على الدفاع عن الدستور واعتنقت القيم التي تسمّى واجب وشرف ووطن. عشت كل حياتي بعد ذلك محترماً هذه القيم، وخضت حرباً من أجل هذا البلد".