شكرا لقرائتكم طنبورة يشيد بدعم خادم الحرمين الشريفين للقضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 16:48

أشاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور رمضان طنبورة بموقف المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وموقفه الواضح والداعم والمساند لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



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وأكد في تصريح صحافي اليوم (الأربعاء)، أن هذا الموقف ثابت وداعم ولا تغيره الظروف ومبني علي أساس العقيدة والتاريخ وهذا موقف ثابت منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، مثنياً على توجيه خادم الحرمين قبل أيام في استضافة ألف حاج من فلسطين على نفقته الخاصة وهذا قد تكرر خلال الأعوام الماضية أيضا.

وقال طنبورة إن العلاقة بين الشعبين السعودي والفلسطيني عميقة على مدى الدهر ولا يشوبها أو يغيرها موقف شخص مدسوس ومطبع ومدعوم من الاحتلال الاسرائيلي لبث الخلاف وتعكير الأجواء والعلاقة بين الشعبين مهما كانت جنسيته، وسوقه الاحتلال على أنه سعودي ليوقع بين الشعبين ضمن حملاتهم «فرق تسد».

ودعا إلى أهمية مواصلة الدعم العربي والإسلامي لفلسطين وشعبها وخاصة في مدينة القدس التي تتعرض للتدمير والتفريغ من أهلها وتهجيرهم عنها ضمن سياسة الاحتلال العمل على تهويدها.

وأكد طنبورة، أن الشعب الفلسطيني صامد ومرابط على أرضه برغم كل الصعاب والتضييق والحصار وسيظل الصخرة التي ستتحطم عليها مؤامرات الاحتلال الإسرائيلي .