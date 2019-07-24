شكرا لقرائتكم بيونغيانغ تحتجز سفينة صيد روسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 17:12

أعلنت السفارة الروسية في بيونغيانغ أن كوريا الشمالية تحتجز منذ أسبوع سفينة صيد روسية مع أفراد طاقمها الـ 17، بتهمة انتهاك مياهها الإقليمية.



وأضافت أن "حرس الحدود الكوريين احتجزوا سفينة الصيد الروسية" في 17 الشهر الجاري، لأنها "انتهكت قواعد الدخول والإقامة في أراضي كوريا الشمالية".

وتابعت أن السفينة وأفراد طاقمها الـ 17، وهم 15 روسياً وكوريان جنوبيان، راسية في مرفأ وونسان. وأشارت إلى أن القبطان ومساعده والكوريَين الجنوبَيين أُنزلوا في أحد فنادق المدينة الساحلية على شواطئ بحر اليابان، فيما بقي الآخرون في السفينة.

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وذكرت السفارة أن ديبلوماسيين من القنصلية الروسية في كوريا الشمالية، التقوا الاثنين أفراد الطاقم "وهم في وضع صحي جيد".

وزادت أنها "لا تزال على اتصال دائم بالسلطات الكورية الشمالية، وتتخذ كل التدابير اللازمة لحلّ هذا الوضع في أسرع وقت".

في السياق ذاته، أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن السفينة صودرت في المياه الإقليمية الكورية الجنوبية في بحر اليابان. وأضافت أن الحكومة في سيول "ستفعل ما في وسعها لضمان أمن مواطنيها، وستتخذ إجراءات إيجابية عبر قنوات بين الكوريتين وتعمل في شكل وثيق مع الحكومة الروسية".

لكن السفارة الكورية الشمالية في موسكو أكدت أن قبطان السفينة "اعترف بانتهاك الحدود الكورية الشمالية"، مشيرة إلى أن حرس الحدود يفتشون السفينة الآن. وتابعت: "إذا لم تُرصد أي مخالفة خلال التفتيش، سيُفرج عن السفينة".