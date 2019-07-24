شكرا لقرائتكم الصين تطوّر جيشها وتتهم أميركا بـ "تقويض الاستقرار الاستراتيجي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 15:59

عرضت الصين في وثيقة طموحاتها لبناء جيش حديث ومتطور تقنياً، واتهمت الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي.



ويعطي نشر هذا "الكتاب الأبيض" للدفاع الصيني لمحة نادرة عن توجّهات الجيش الصيني وأهداف بكين.

وأوضحت الوثيقة أن "التنافس الاستراتيجي العالمي يزداد"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عدّلت استراتيجياتها الأمنية والدفاعية واتخذت "تدابير أحادية".

وأضافت أن واشنطن "أثارت تنافساً بين الدول الكبرى وكثفته، وزادت كثيراً من نفقاتها الدفاعية، وطالبت بقدرات إضافية في المجالات النووية والفضائية والدفاع الإلكتروني والدفاع المضاد للصواريخ، وقوّضت الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

الجيش الصيني الذي يطمح إلى تعزيز ترسانته التكنولوجية المتقدّمة، يعتبر أنه "لا يزال متخلفاً عن الجيوش الرئيسة في العالم".

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ووَرَدَ في "الكتاب الأبيض" أن النزاعات تتطوّر نحو "حرب ذكية"، مشيراً إلى استخدام متزايد للذكاء الاصطناعي أو المعلوماتية السحابية.

وتمتلك الصين ثاني أضخم موازنة عسكرية في العالم، لكنها تبعد أشواطاً عن موازنة الولايات المتحدة. وهي تشدد على الطابع السلمي لجيشها، معتبرة أنه "قوة لا تتزعزع من أجل السلام في العالم".

ويتعهد "الكتاب الأبيض" الصيني "قمع" ميول انفصالية في التيبت وإقليم شينغيانغ الذي يقطنه مسلمو أقلية الأويغور.

ويبدي الكتاب مزيداً من الحزم حيال مسألة تايوان، مشدداً على "وجوب أن تتوحد الصين، وستتوحد"، ولو بالقوة.

واحتجت تايبه على "عدد كبير من الملاحظات السخيفة" في الكتاب الأبيض الصيني، متحدثة عن "ذريعة للتوسّع العسكري".

واعتبر لايل موريس، وهو محلل في معهد "راند" الأميركي، أن الحرب التجارية مع واشنطن تدفع بكين إلى مضاعفة جهودها لتطوير ابتكاراتها التكنولوجية الخاصة، التي يمكن أن تفيد الجيش الصيني. وأضاف أن هذا الجيش ما زال متأخراً بالمقارنة مع نظيره الأميركي، مستدركاً أنه "يعوّض سريعاً عن هذا التأخر".