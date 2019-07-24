شكرا لقرائتكم اعتقال نافالني مجدداً والمعارضة الروسية تكثف احتجاجاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 15:58

أعلن أليكسي نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتقاله في موسكو مع تكثيف حركة احتجاج على استبعاد مرشحين للمعارضة لانتخابات محلية مرتقبة في أيلول (سبتمبر) المقبل.



وكان حشد يُعتبر سابقة منذ سنوات، تجمّع الأحد الماضي. ودعت المعارضة، وعلى رأسها نافالني، خلاله إلى التظاهر السبت المقبل أمام بلدية العاصمة، ما أدى إلى تصاعد التوتر مع اقتراب انتخابات تبدو صعبة للمرشحين الموالين للكرملين.

وفي تسجيل مصوّر نشره على حسابه على تطبيق "إنستغرام"، أعلن نافالني اعتقاله أمام منزله فيما كان يهمّ للقيام برياضة الجري وشراء ورود لزوجته في عيد ميلادها. وأضاف: "الناس محقون عندما يقولون إن الرياضة ليست جيدة دائماً للصحة".

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وأكدت ناطقة باسمه توقيفه في إطار قانون يحظر "الدعوات إلى تظاهرات غير مرخص لها".

ونافالني من الأفراد الذين رُفضت ترشيحاتهم، نتيجة أحكام صدرت عليه وأكد أن دوافعها سياسية. ونظم في السنوات الأخيرة أضخم تظاهرات مناهضة لبوتين، فسجن لفترات وجيزة.

وكان استبعاد مرشحين للمعارضة من انتخابات برلمان العاصمة أثار احتجاجات، شملت الأحد الماضي تجمّعاً ضمّ حوالى 22 ألف متظاهر، وهذا أمر اعتبرته المعارضة سابقة، منذ الاحتجاجات المناهضة لتولي بوتين منصب الرئاسة مجدداً، عامَي 2011 و2012. وتحدث نافالني عن "أضخم تجمّع للمعارضة خلال السنوات الأخيرة".

ورُفض تسجيل مرشحين للانتخابات، بحجة مخالفات في جمع تواقيع الدعم التي يحتاجون إليها. وبين هؤلاء حلفاء لنافالني يدينون فبركة هذه المخالفات ويتهمون رئيس البلدية الموالي للكرملين سيرغي سوبيانين بالسعي إلى خنق المعارضة.