اعتبر جونسون خلال حوار صحفي مع برنامج "يحدث في مصر" في وقت سابق، أن مصر تمثل له جانبا شخصيا، وأن جده كان يعمل مزارع قطن في الدلتا بمصر.
وقال جونسون في الحوار "نحن لدينا علاقات صداقة مع مصر منذ أمد طويل، وأنا هنا لأن مصر تمثل لي جانبا شخصيا، حيث أن أجدادي التقوا هنا في القاهرة، وجدي كان مزارعا للقطن في الدلتا، في عام 1935".
وأضاف "وكان في إحدى المرات يجلس في استراحة في أحد الفنادق، وكانت جدتي موجودة حيث قام شخص بمضايقتها وهي كانت تجيد لعبة "الجودو" فقامت بضرب هذا الشخص، فقرر جدي أن هذه السيدة هي المناسبة له".
يذكر أن بوريس جونسون تولى رسميا رئاسة وزراء المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء.
وشغل جونسون في السابق منصبي وزير الخارجية البريطانية، وعمدة العاصمة لندن.
وفاز جونسون بزعامة حزب المحافظين البريطاني، أمس الثلاثاء، ووفقا للبروتوكول المتبع، فإن الملكة إليزابيث الثانية استقبلته في القصر الملكي، وكلفته بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يقول إن جده كان يعمل مزارعا في مصر... ويكشف كيف تعرف على جدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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