الكويت تعلن عن تنسيق خليجي عربي لتأمين الخليج

وأضاف الشيخ يوسف أن تأثير التطورات والتصعيد الأخير في المنطقة المتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية "كان طفيفا على حركة الموانىء الكويتية". وأشار بحسب الوكالة إلى "وجود خطط بديلة لأي تطورات في المنطقة".

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