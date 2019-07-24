مركز المصالحة: المسلحون يقصفون بلدات في محافظتي حلب واللاذقية السوريتين

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موسكو - سبوتنيك. وقال باكين "بالرغم من نظام وقف العمليات العسكرية، فإن الانتهاكات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية العاملة في منطقة خفض التصعيد في إدلب مستمرة. وخلال اليوم الماضي، أطلق المسلحون النار على بلدات شطحة التحتا في محافظة اللاذقية وسابكية في محافظة حلب".

وأشار رئيس المركز الروسي إلى أن عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم السابقة لا تزال مستمرة.

وأضاف باكين "وبمساعدة المركز الروسي، تم تأمين عمل عشرة نقاط تفتيش".

وذكر المركز بأن الجانب الروسي قام بشكل عام، بتنفيذ 2169 عملية إنسانية، بلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية التي تضم المواد الغذائية والمياه المعبئة في زجاجات وأدوات الاحتياجات الأولية 3498.341 طن.