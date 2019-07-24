مركز المصالحة: المسلحون يقصفون بلدات في محافظتي حلب واللاذقية السوريتين

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© Sputnik . Morad Saeed
وأشار رئيس المركز الروسي إلى أن عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم السابقة لا تزال مستمرة.
وأضاف باكين "وبمساعدة المركز الروسي، تم تأمين عمل عشرة نقاط تفتيش".
وذكر المركز بأن الجانب الروسي قام بشكل عام، بتنفيذ 2169 عملية إنسانية، بلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية التي تضم المواد الغذائية والمياه المعبئة في زجاجات وأدوات الاحتياجات الأولية 3498.341 طن.
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