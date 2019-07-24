رئيس أوزبكستان يشيد بمتانة العلاقات مع الإمارات

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نقل نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحيات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وتمنياتهم له بدوام الصحة ولشعب أوزبكستان دوام التقدم والإزدهار

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع شوكت ميرضيائيف، هنأه فيه بمناسبة عيد ميلاده متمنياً له ولشعب أوزبكستان مزيداً من الرخاء والتقدم

وأعرب شوكت ميرضيائيف عن تثمينه للنتائج المثمرة للزيارة رفيعة المستوى التي قام بها للإمارات فى شهر مارس (آذار) الماضي وهي الزيارة التي منحت قوة دافعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين

كما أعرب عن اهتمامه بتنفيذ المشاريع الاستثمارية في مجالات التمويل والابتكار والطاقة والنفط والغاز والصناعات الكيماوية وتحديث النقل والسياحة والبنية التحتية للأعمال والرعاية الصحية العامة وغيرها من المجالات، مشدداً على أهمية الترويج النشط للبرامج والمشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة المصممة لجذب أفضل الممارسات ومعرفة الشركات والمؤسسات الرائدة في الإمارات