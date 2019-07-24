محمد بن زايد والرئيس الأندونيسي يشهدان مراسم تبادل اتفاقيات بين البلدين

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شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الاندونيسي، وجوكو ويدودو، اليوم مراسم تبادل وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وشملت الاتفاقات التي تبادلها البلدان:

1- اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.

2- مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة ..تبادلها من جانب دولة الإمارات.

3- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي.

4- مذكرة تفاهم في مجال الثروة السمكية ــ وزارة التغير المناخي والبيئة.

5- مذكرة حول تعديل اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي الموقعة في تاريخ 30/11/1995.

6 - اتفاقية تعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية ــ .

7ــ مذكرة تفام في مجال السياحة.

8 ــ مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الثقافية.

9ــ مذكرة تفاهم في مجال الصناعة.

10- اتفاقية إطارية استراتيجية شاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات وقطاع التجزئة وتسويق الغاز البترولي المسال وتجارة الغاز الطبيعي المسال.

11 ــ مذكرة تفاهم بين " مبادلة " وشركة شاندري عصري.

12 ــ مذكرة تفاهم بين مؤسسة موانئ دبي العالمية ومجموعة ماسبيون.

جولة في القصر

وقام الشيخ محمد بن زايد يرافقه الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو بجولة في حدائق قصر بوغور الرئاسي التي تطوق القصر حيث تحتوي على 341 نوعا من الأشجار والنباتات و591 غزالا تعيش في أنحاء القصر إضافة إلى العديد من النافورات وبرك أزهار اللوتس.

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وغرس الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي شجرة في حديقة القصر للدلالة على عمق وتجذر العلاقات بين البلدين.

ودون ولي عهد ابو ظبي، كلمة في سجل كبار زوار قصر بوغور الرئاسي قال فيها "سعدت بزيارة جمهورية إندونيسيا الصديقة ولقاء رئيسها جوكو ويدودو.. وأعرب عن شكري وتقديري لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا قوية ومتينة متمنيا لها مزيدا من الرسوخ والتطور في المستقبل لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وقد أقام رئيس إندونيسيا مأدبة غداء تكريما للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق .

وتعد زراعة الأشجار في حديقة القصرالرئاسي عادة متبعة مع الرؤساء وكبار الضيوف حيث تعبر عن الصداقة القوية بين إندونيسيا ودول العالم توضع لوحة يكتب عليها تاريخ زرع الشجرة والشخصية التي غرست تلك الشجرة.

ويطلق على الشجرة التي تم غرسها شجرة دامار وهي نوع من أنواع الصنوبريات وأصلها إندونيسيا وتنتشر من جزيرة مالوكو وجزيرة سولاويسي واشتهرت هذه الشجرة باستخراج عصاراتها واستخدامها لانتاج الصمغ، وتعتبر من الاشجار الضخمة ويصل إرتفاعها إلى 65 متراً، ويبلغ حجم ساقها 1.5 متر.

رافق سموه خلال الجولة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.