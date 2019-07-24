شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. رئيس مجلس النواب العراقى يزور الكويت السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السفير العراقى لدى الكويت الدكتور علاء الهاشمى عن زيارة لرئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى للكويت للمرة الثالثة السبت المقبل وتستمر ليومين، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتى استكمالا للقاءات الأخوية بين البلدين، وسيكون برفقته تسعة محافظين من العراق وكذلك رئيس صندوق إعادة اعمار العراق الدكتور مصطفى الهيتى، حيث سيتم مناقشة كيفية استثمار المنح المقدمة من مؤتمر الكويت.

وقال الهاشمى، فى تصريح صحفى، إن موعد زيارة رئيس الوزراء العراقى للكويت لم يتحدد بعد، ومن الممكن أن تكون فى هذا العام.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من علاقات بلاده مع الكويت هى مرحلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن البلدين تعديا مراحل وعقبات كبيرة خلال السنوات الماضية وتجاوزا بعض المطبات، ولا تزال هناك بعض العقد موجودة تحتاج إلى وقت لحلها.

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وتابع "أمير الكويت عبر إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وهي دعونا من القضايا الخلافية حيث إن العراق في مرحلة الاندفاع نحو الأمام، ورئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدى رجل اقتصادى وذو خبرة وغير محسوب على الأحزاب، وهو حيادى ووسطى ويعمل على إعطاء العراق هذا الدور المهم فى هذه المرحلة، وهو منسجم مع رؤية الأمير فى حاجة المنطقة للحكمة في التعامل في ملفاتها.

وعن إعلان وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان عن منح تأشيرات لـ400 رجل أعمال عراقى للكويت، قال إن إحدى القضايا التي طرحت خلال زيارة أمير الكويت للعراق هى التأشيرات، واتفق رجال الأعمال مع وزارتى التجارة في البلدين على صيغة معينة، وهى بداية لما أطمح له من تسهيل ومنح العراقيين تأشيرات مماثلة، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من الكويتيين يمنحون التأشيرة العراقية سنويا، وعدد التأشيرات التى صدرت لكويتيين تراوحت ما بين 150 ألفا إلى 170 ألف تأشيرة فى العام الماضى فقط.