باحث سعودى: قطر تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق نفوذها الاقتصادى والسياسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السعودى بدر العامر، الباحث فى الجماعات والاتجاهات الفكرية، أن قطر تستخدم الإرهاب لتحقيق نفوذها الاقتصادى، مشيرا إلى أنه لو كانت قطر لا تخدم أجندة الصهيونية فى الغرب وتنفذ أوامرهم لتم غزوها والإطاحة بنظامها.
وكتب العامر عبر حسابه على تويتر: "قطر تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق نفوذها الاقتصادى والسياسى، واعترافهم بما فعلوا فى الصومال إقرار لا يقبل التأويل، وليس هذا فى الصومال فحسب بل كل حادث إرهابى فى السعودية ومصر وليبيا والبحرين لها ضلع فيه، رفعت الأقلام وبانت الحقائق".
وأضاف العامر: "لو كانت قطر لا تخدم أجندة الصهيونية فى الغرب وتنفذ أوامرهم لتم غزوها والإطاحة بنظامها، لذلك يتعامون عن جرائمها بل ويسعون لفك الخناق عنها، زيارة شيمون بيريز لم تكن عبثاً".
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