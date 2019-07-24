شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع سفيرى التشيك وأسبانيا لدى السعودية العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضو مجلس الوزراء السعودى عادل الجبير اليوم الأربعاء، سفيري التشيك يوراي كوديلكا،وأسبانيا ألبارو ايرانثو لدى المملكة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجبير بحث مع السفيرين العلاقات الثنائية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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