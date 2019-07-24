شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنجز مشروع لتخفيض درجة حرارة الشمس فى طرق المشاة بالمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجزت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة فى المملكة العربية السعودية، المشروع التجريبى لتخفيض درجة حرارة الشمس فى طرق المشاة بالمشاعر المقدسة. وقال حساب أمانة العاصمة المقدسة عبر تويتر: "الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم تنجز المشروع التجريبى لتخفيض درجة حرارة الشمس فى طرق المشاة بالمشاعر المقدسة بمساحة 3500 متر مربع تقريباً خدمة لضيوف الرحمن ".

أمانة العاصمة المقدسة

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