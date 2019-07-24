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بعثة الحج التحضيرية الإماراتية تغادر إلى الأراضى المقدسة غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الحج التحضيرية الإماراتية، غدا إلى الأراضى المقدسة لأداء فرية الحج، ومن المقرر وصولها نهاية الشهر الجارى فى حين سيبدأ توافد بقية الحجاج جوا على مكة المكرمة عبر مطار جدة الدولى، اعتبارا من الخامس من شهر أغسطس المقبل .

وأوضح محمد سعيد النيادى مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية - بحسب وكالة الأنباء الرسمية - أن البعثة التحضيرية تقوم باستقبال حملات الحج فى المطارات وتسهيل وصولهم إلى مقرات سكنهم والإشراف على شؤونهم كافة بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات البعثة الرسمية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومخيمات الحجاج في كل من منى وعرفة ومزدلفة إلى أن تلحق بها البعثة الرسمية بكامل طواقمها أول أغسطس .

ودعا المدير العام جميع حملات الحج وحجاج الدولة إلى الاستعداد لأداء هذه الفريضة من الناحية الروحية والاجتماعية والوطنية وإتباع الإجراءات الطبية والتقيد بالتعليمات الإدارية التي من شأنها أن تعكس أرقى صور التسامح والتعاون والقيم الإماراتية الحضارية الأصيلة.

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كما دعا الحجاج الإماراتيين إلى التواصل المستمر مع البعثة ولجانها لتسهيل تنقلاتهم إلى أداء مناسكهم وتذليل أي عقبة قد تواجه بعضهم.

 

 

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