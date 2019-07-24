شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى: هناك تقدم فى ملف ترسيم الحدود الجنوبية بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن حدوث تقدم في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية (مع إسرائيل).. مشيرا إلى أن الاتفاق في شأن الترسيم، والذي يتضمن 6 نقاط، تم إنجاز 90% منه، في حين لا تزال هناك نقطة واحدة قيد البحث والنقاش، والمتعلقة بالترسيم المتزامن برا وبحرا.

وأعرب بري - خلال "لقاء الأربعاء النيابي"، والذي يعقده بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط - عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف العالق.

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ويوجد نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.

وكانت مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي كان يتم التمهيد لها بوساطة أمريكية، قد أصيبت بانتكاسة مطلع هذا الشهر، بعدما أبدت تل أبيب رفضها أن تترأس الأمم المتحدة المفاوضات بين الجانبين، فضلا عن الإصرار الإسرائيلي على فصل مفاوضات ترسيم الحدود البرية عن البحرية في العملية التفاوضية مع تحديد سقف زمني للتفاوض، وهو الأمر الذي يعترض عليه لبنان كونه يعني أن يدخل في مسار "تفاوض سياسي مباشر" مع إسرائيل في هذا الملف، في حين أن بيروت ترغب في "تفاوض تقني" برعاية أممية.