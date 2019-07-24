مصر.. إصابة 4 أشخاص بإطلاق نار عشوائي شمالي القاهرة

القاهرة/ الخليج 365

أصيب 4 أشخاص في مصر، الأربعاء، جراء إطلاق نار عشوائي على يد مجهول في موقف سيارات شهير، شمالي القاهرة، وفق إعلام محلي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، بأن "التحريات الأولية كشفت أن مجهولا اختطف بندقية آلية من أحد المجندين (فرد شرطة) في موقف سيارات أحمد حلمي (شمالي القاهرة)، وأطلق النار على المواطنين بشكل عشوائي".

وأوضحت أن 4 أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تواصل الجهود الأمنية لمطاردة الجاني وتوقيفه، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الأربعاء، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر شابا ثلاثينيا يرتدي ملابس سوداء، ويطلق النار عشوائيا على المواطنين في محيط موقف سيارات أحمد حلمي، شمالي القاهرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.