الأمم المتحدة تنتقد تهديد وزيرة مصرية لمعارضين بـ"نحر الرقبة"

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

انتقدت الأمم المتحدة، الأربعاء، تهديد وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، المعارضين المصريين خارج بلدها بـ"قطع الرقبة"، حسب مقطع فيديو ظهرت فيه.

وقال "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "بالطبع نحن نقف ضد أي حديث يتضمن تحريضا أو يحض علي العنف".

وأضاف حق، خلال تصريح لصحفيين: "ونؤكد أن لكل شخص في أي مكان بالعالم الحق في التعبير عن الرأي بغض النظر عن الدولة أو الموضوع الذي يثيره".

وجاء تصريح المتحدث الأممي ردًا على سؤال بشأن موقف غوتيريش من تهديد وزيرة الهجرة المصرية لمعارضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المقيمين في الخارج، عبر التلويح بديها بحركة "نحر الرقبة"، حسب فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وتابع حق: "نحن نقف ضد أحاديث التحريض أو تلك التي تحض على العنف، والأمين العام يريد ضمان أن يلتزم جميع المسؤولين بعدم التحريض أو الحض علي استخدام العنف".

وقالت الوزيرة في الفيديو، والذي سُجل خلال لقائها بأعضاء من الجالية المصرية في كندا: "مصر تقربنا كلنا مهما تغربنا، وأي أحد يقول كلمة على بلدنا يحصل له إيه (ماذا).. يتقطع"، ملوحة بيدها بحركة "نحر الرقبة"، وسط تصفيق حار من الحضور.

وفي ظل انتقادات شديدة من نشطاء خلال الساعات الماضية، أصدرت الوزيرة المصرية بيانًا قالت فيه إنها فوجئت بتحريف بعض مما قالته.

وأضافت أن "الدولة المصرية لا تهدد أبناءها، بل تتواصل معهم وتساندهم وتلبي احتياجاتهم".

واعتبرت أن تلويحها بقطع الرقبة "لم يُقصد به أي عنف"، على اعتبار أن "قطع الرقبة كلمة دارجة في العامية المصرية تعني شدة الغضب ممن يفعل ذلك"، على حد قولها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.