- 1/2
- 2/2
ابها
تفتتح جمعية الثقافة والفنون في أبها مساء اليوم الخميس معرض ” الميزان للخط العربي ” على شرف مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ سعد بن أحمد الجوني وذلك بمقرها في مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة للفنون .
و أشار مدير الجمعية أحمد السروي إلى أن المعرض سيعرض عدد من الأعمال الفنية لأشهر ممتهني الخط العربي إضافة لتجارب حديثة من المواهب التي أنتجتها ورش العمل في الجمعية مؤخرا و برز فيها عدد من الخطاطين و الخطاطات الموهوبين ويأتي ذلك ضمن برامج وفعاليات ثقافة وفنون أبها خلال صيف هذا العام من خلال مبادرة حسن الوفادة ..
كانت هذه تفاصيل خبر معرض للخط العربي في فنون أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.