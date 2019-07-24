معرض للخط العربي في فنون أبها

ابها

تفتتح جمعية الثقافة والفنون في أبها مساء اليوم الخميس معرض ” الميزان للخط العربي ” على شرف مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ سعد بن أحمد الجوني وذلك بمقرها في مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة للفنون .

و أشار مدير الجمعية أحمد السروي إلى أن المعرض سيعرض عدد من الأعمال الفنية لأشهر ممتهني الخط العربي إضافة لتجارب حديثة من المواهب التي أنتجتها ورش العمل في الجمعية مؤخرا و برز فيها عدد من الخطاطين و الخطاطات الموهوبين ويأتي ذلك ضمن برامج وفعاليات ثقافة وفنون أبها خلال صيف هذا العام من خلال مبادرة حسن الوفادة ..