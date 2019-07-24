إخلاء 27 مريضًا إثر اندلاع حريق في مستشفى بـ #الخبر

صحيفة الخليج الالكترونية

نشب حريق مساء اليوم بمستشفى المانع بمحافظة الخبر، نتج عنه انبعاث دخان امتد إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من ستة أدوار، وإخلاء 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني المجاورة التابعة للمستشفى.

وعلى الفور عاملت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وصحة الشرقية، والجهات المعنية مع الحادث، وباشروا الحريق وتم إخلاء المبنى.

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وتم التعامل مع 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى بسبب الإجهاد، وجميع الحالات وضعها مستقر ولله الحمد، ولا زال الحادث قيد المتابعة.