مصدر يؤكد: لا إيقاف للسناب شات بـ #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

استبعد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات بالمملكة صحة ماً يشاع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عّن ايقاف عمل تطبيق سناب شات في المملكة غدا .

مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء لو حدث لأي سبب تنظيمي أو خلافه سيعلن للجمهور لأنه يتعلق بوسيلة متاحة حاليا لشريحة كبيرة من مختلف الفئات، وأيضاً الشركة المعنية ستخطر بذلك وتحيط المتعاملين بالتواصل عبر تطبيقها .وفقا لـ “الرياض”