إسرائيل توجه رسالة إلى الشعب العراقي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجها حديثه إلى الشعب العراقي، إنه تجمعنا أمور عديدة، ونتمنى أن تتنامى العلاقات بما يخدم الشعبين على حد سواء.

وتابع كاتس في تغريدة على الحساب الرسمي لصفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء:

يسعدنا أن نرى التفاعل الهائل على المستوى الشعبي، والتواصل النشط بين مواطنين، إسرائيليين وعراقيين، وتطلع الشعبين إلى العيش بسلام وحسن الجوار، إن شاء الله، سلام.

وفي السياق ذاته، كشفت قناة عبرية النقاب عن زيارة وفد من إعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من عدة دول عربية إلى إسرائيل.

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وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء الأحد الماضي، أن وفدا من إعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من السعودية والعراق وصل إلى إسرائيل، بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت القناة العبرية:

إن وفدا يضم إعلاميين ونشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي من السعودية والعراق، اللتين لا تقيما علاقات دبلوماسية مع ‎إسرائيل، وصل إلى إسرائيل.

وزعمت الإذاعة العبرية أن"الوفد يضم إعلاميين ونشطاء من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية".