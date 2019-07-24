شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تضرب مدينة سليانة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّلت هزة أرضيّة بقوّة 3.4 درجة بمقياس ريختر على بعد 15 كيلومترا غربي مدينة (سليانة) اليوم الأربعاء، وفقا لبيان المعهد الوطني للرصد الجوي. وأوضح المعهد أنّ التحاليل الأولية لمحطّات رصد الزّلازل حددت بـ04ر36 درجة خط عرض وبـ20ر9 درجة خط طول، وذلك حوالي 15 كلم غرب مدينة (سليانة)، دون أن يتم تسجيل أي أضرار.

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