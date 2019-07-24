شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية تحذر مواطنيها وتصدر بياناً حول توقف العمل بمطار هيثرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت السفارة السعودية فى المملكة المتحدة، بيانا نوهت فيه إلى أن سلطات مطار هيثرو، أعلنت عن عزم موظفيها إجراء إضراب فى الأيام التالية : الجمعة 24 يوليو، السبت 27 يوليو، الإثنين 5 أغسطس، الثلاثاء 6 أغسطس، والسبت 24 أغسطس.

وجاء بيان السفارة التى نشرته عبر موقعها الرسمى، على النحو التالى: "تود السفارة التنويه إلى أن سلطات مطار هيثرو أعلنت عن عزم موظفيها إجراء إضراب فى الأيام التالية، الجمعة 26 يوليو، السبت 27 يوليو، الاثنين 5 أغسطس، الثلاثاء 6 أغسطس، الجمعة 23 أغسطس والسبت 24 أغسطس".



سفارة السعودية فى بريطانيا

وتابع البيان، انطلاقا من توجيهات القيادة بالعمل على مراعاة مصالح المواطن، وجه الأمير خالد بن بندر بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتسهيل على المواطنين زائرى المملكة المتحدة لضمان عدم تأثرهم جراء ذلك، وقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية بالسماح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو فى هذه التواريخ بتغيير موعد حجزهم أو استرجاع قيمة التذكرة دون رسوم.

ونوهت السفارة بأنه فى حال وجود أى طارئ نأمل التواصل على هاتف السفارة رقم: 02079173000.. أو على هاتف الطوارئ رقم: 07799519495.