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تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة الأركان المشتركة فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت القيادة العامة للمجلس العسكرى السودانى، الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة الأركان المشتركة في السودان، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

يذكرأن، نقلت وكالة السودان للأنباء عن الجيش قوله اليوم الأربعاء إنه أحبط محاولة انقلاب واعتقل عددا غير محدد من كبار الضباط فيما يتصل بالمؤامرة.

وذكرت الوكالة "أعلنت القوات المسلحة في بيان لها اليوم عن كشفها لمحاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم".

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