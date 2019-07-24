شكرا لقرائتكم خبر عن يتقدمهم أمير القصيم.. جموع المصلين يؤدون صلاة الميت على الشيخ «المقيطيب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - واس:

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب صلاة المغرب اليوم صلاة الميت على الشيخ صالح بن سليمان المقيطيب – رحمه الله – وذلك في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.

وأدّى الصلاة مع سمو أمير القصيم عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ، وأهالي المنطقة، وأسرة الفقيد، وجمع من المواطنين.

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وقدّم الأمير فيصل بن مشعل العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.