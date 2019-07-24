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وأضاف محمد عبد السلام خلال لقاء مع قناة "RT" الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، دفن بحضور أبنائه.
© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
وتابع متحدث جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قائلا:
إنهم (الحوثيون) يرحبون بالحل السياسي الشامل، وأن الطرف الآخر (في إشارة إلى حكومة الرئيس هادي) هو الذي يرفضه.
وبين عبد السلام أن أنصار هادي لا يريدون تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، لأنهم لا يريدون حلا سياسيا.
كما أكد خلال اللقاء أن الحصار يؤثر سلبا على معيشة اليمنيين، ويساهم في انتشار الأوبئة والأمراض.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" يكشفون لأول مرة طريقة مقتل علي عبد الله صالح ومكان دفنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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