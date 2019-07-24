دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف الذكي هواوي P30 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة هواوي هاتف P30 Lite خلال شهر مارس الماضي، وهو هاتف يندرج تحت قائمة هواتف الفئة المتوسطة التي تقدم مزايا ووظائف رائعة بسعر معقول للغاية.

إليكم مراجعة سريعة للهاتف الذكي Huawei P30 Lite:

التصميم

يأتي هاتف P30 Lite بتصميم أنيق ومتين مصنع من البلاستيك، وهو يزن 159 جرام وتبلغ سماكته 7.4 ملم، مما يجعله مريج جدًا في اليد.

من الأمام، يوجد شاشة طويلة منحنية مزودة بنتوء قطرة المياه والذي يضم الكاميرا الأمامية، وتأتي الحواف الجانبية نحيفة للغاية. ومن الخلف، يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثي مثبت بشكل رأسي مقترن مع فلاش، بالإضافة إلى مستشعر لبصمة الأصبع من المنتصف.

من الأعلى، يوجد منفذ إدخال شرائح SIM المزدوج، ويمكن إدخال إما شريحتي SIM أو شريحة SIM وشريحة microSD، في حين من الأسفل يوجد منفذ USB-C ومقبس سماعة الرأس 3.5 ملم والسماعات الخارجية. ومن الجانب الأيمن، يوجد زر الطاقة مع أزرار التحكم في الصوت.

يتوفر الهاتف باللون الأزرق والأسود والأبيض.

الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة من نوع LTPS IPS LCD بحجم 6.15 بوصة ودقة 1080 × 2312 بكسل بكثافة 415 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 19.5:9.

تتميز شاشة الهاتف بزوايا رؤية جيدة مع مستوي سطوع مذهل، كما أن دقة الألوان ممتازة للغاية، ناهيك عن توازن اللون الأبيض والأسود.

وإذا لم تكن من محبي النتوء، فيمكن إخفاؤه بسهولة عبر الإعدادات ليظهر شريط أسود بالأعلى بدلًا من قطرة المياه.

الكاميرا

يأتي الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثي والذي يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، هذا وبالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. كل هذا مع فلاش من نوع LED.

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تدعم الكاميرا الخلفية كل من PDAF وHDR مع تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بسرعة 30 أو 60 إطار بالثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 24 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وهي تدعم وضع البورتريه مع تأثيرات البوكيه.

ومع الأسف، لا يوفر الهاتف دعم لتصوير الفيديو بدقة الـ 4K.

الأداء

يعمل الهاتف بواسطة معالج Kirin 710 ثماني النواة بتردد 4×2.2 جيجاهرتز من نواة Cortex-A73 و4×1.7 جيجاهرتز من نواة Cortex-A53. كما انه يدعم معالج رسومات Mali-G51 MP14.

ويعتبر أداء الهاتف جيد بشكل كبير مع ألعاب الـ 2D، وحتى مع ألعاب الـ 3D سيعمل الهاتف بكل سلاسة، ولكن إذا قمت بتشغيلها بشكل مكثف، فقد تواجه تباطؤ ملحوظ جدًا من ناحية الأداء.

ويتم تشغيل الهاتف عبر نظام تشغيل Android Pie 9 المستند إلى واجهة مستخدم EMUI 9.0، ويعتبر هذا هو أحدث نظام تشغيل من أندرويد، لذا فهو يجلب أحدث الميزات والتطبيقات مع آخر تحديث أمان من شركة جوجل.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD خارجية.

البطارية

يأتي هاتف P30 Lite ببطارية بسعة 3340 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. وتعتبر سعة البطارية مناسبة بالنسبة لهاتف من الفئة المتوسطة، ولكنها لا تدعم الشحن اللاسلكي.

السعر

يتوفر هاتف P30 Lite من هواوي بسعر 300 دولار أمريكي.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف الذكي هواوي P30 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.