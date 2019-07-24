دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Cambridge Analytica

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية FTC عن عقد تسوية مع شركة فيس بوك التي تدفع بموجبها غرامة بنحو 5 مليار دولار وذلك على خلفية قضية وفضيحة Cambridge Analytica وغيرها من اختراقات الخصوصية.

وبموجب التسوية فإن لجنة التجارة الفيدرالية ترى أن فيس بوك انتهكت قوانين حماية خصوصية المستخدمين من خلال فشلها في حماية بياناتهم من الوصول والتسريب لجهات طرف ثالث، وكذلك انتهاك خصوصية المستخدمين عبر استخدام أرقام هواتفهم لعرض الإعلانات عليهم مع أنهم قدموا أرقامهم لزيادة مستوى أمان الحساب، وأخيراً الكذب على المستخدمين بأنها أوقفت برنامج تتبع وتمييز الوجوه افتراضياً.

وتعتبر هذه الغرامة ثاني أكبر غرامة فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية في تاريخها.

بالإضافة للغرامة المالية، فإن التسوية تنص على إجراء فيس بوك بمراجعة للخصوصية لكل منتج أو خدمة جديدة تطرحها، ويجب إرسال هذه المراجعة إلى المدير التنفيذي والجهات الخارجية الضامنة بشكل ربع سنوي.

أما فيما يتعلق بفضيحة Cambridge Analytica، فإن فيس بوك الآن أصبحت ملزمة بالحصول على شهادات رقمية من المطورين والتطبيقات الخارجية التي تحتاج استخدام بيانات المستخدمين.

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إلا أنه لا توجد حدود وقيود على نوعية وحجم البيانات التي يمكن لفيس بوك أن تسمح للجهات الخارجية بالوصول إليها.

وفيما يتعلق بنظام التعرف على الوجوه، فإن التسوية تفرض على فيس بوك الحصول على موافقات قبل إنشاء نماذج جديدة للتعرف على الوجوه، إلا أنها لا تطالبها بحذف النماذج القديمة التي تم العمل فيها بدون الحاجة لموافقة أية جهة.

الجدير بالذكر أن فيس بوك أعلنت مؤخراً التوصل إلى تسوية أيضاً مع شركة Equifax بقيمة 700 مليون دولار.

التدوينة لجنة التجارة الفيدرالية تفرض غرامة 5 مليار دولار على فيس بوك ظهرت أولاً على عالم التقنية.