شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء اللبنانى: الوضع الاقتصادى يتطلب معالجات غير عادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، أن لبنان يواجه وضعا اقتصاديا صعبا، بالإضافة إلى تحديات كبيرة على صعيد الوضع المالي سيواجهها خلال الفترة المقبلة، على نحو يتطلب معالجات وإصلاحات غير عادية تجنبه الانهيار.

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وقال حاصباني في حديث له اليوم لإذاعة (صوت لبنان) : "نريد أن نتفادى الوصول إلى النتيجة السيئة وحاولنا تجنب أي أثر على دخل المواطن في الموازنة".. مشيرا إلى أن الموازنة هي عملية لانتظام العمل، غير أن الأهم يتمثل في الإجراءات التي ستتخذها الحكومة.

وأضاف: "إذا لم نتخذ مسألة القيام بإصلاحات على محمل الجد من الآن ولمدة سنة، سنقود البلد إلى انهيار فعلي، لأنها المرة الأولى التي نواجه هكذا انحدار اقتصادي ومالي متزامنين في تاريخ لبنان".. معتبرا أن الموازنة عملية ورقية لا قيمة لها إلا بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الإصلاح، وأن القوانين الإصلاحية هي الهدف وليس الموازنة بحد ذاتها.