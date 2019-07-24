شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة السعودية تعلن جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت الهيئة العامة للرياضة جميع الترتيبات اللازمة والخاصة بالمشاركة فى المركز الكشفى التطوعى الـ44 لخدمة الحجيج بمشعر منى بمكة المكرمة، حيث ستشارك بأكثر من 350 شاباً وجوالاً وقائدا كشفيا، يسهمون فى خدمات المركز المقدمة لضيوف الرحمن فى مشعر منى لموسم حج هذا العام.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح سليمان بن عبدالرحمن المسند، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب، أن الهيئة أكملت جميع الاستعدادات، للمشاركة فى تقديم الخدمات لضيوف الرحمن فى موسم حج هذا العام، من خلال هذا المركز التطوعى.

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وأشار المسند، إلى أنه تم إعداد الخطة المناسبة لإنجاح عمل المركز فى جميع مراحله بمشعر منى، الذى ستنطلق فعالياته غرة شهر ذى الحجة من خلال عملية المسح التى تستمر ثمانية أيام، بواقع ما يقارب (10240) ساعة عمل تطوعى وتشمل جميع المواقع بمشعر منة وإعداد الدليل الإرشادى، تمهيداً لبدء عملية الإرشاد وإيصال التائهين إلى مخيماتهم، بالإضافة إلى الخدمات التى ستقدم للحجاج من خلال المنافذ البرية فى مناطق (المدينة المنورة - القصيم – تبوك – الجوف – جدة – الأحساء).

وكشف المسند، أن الهيئة العامة للرياضة وبتوجيه واهتمام من الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تتشرف بأن تكون أحد القطاعات الحكومية التى تقدم الخدمات للحجاج فى المشاعر المقدسة، فى إطار ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، من دعم واهتمام لضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير الراحة والطمأنينة لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة .