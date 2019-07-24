شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا للأمن الصناعى بالسعودية تستعد لخدمة حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعى، بالوقوف على الاستعدادات التشغيلية والآلية والبشرية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية، الخاضعة لإشراف الهيئة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بشكل مباشر فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، بما يضمن تعزيز الإجراءات والاحتياطات الأمنية ويحقق توفير الإمدادات اللازمة من المياه والكهرباء والمشتقات البترولية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قام منسوبو الأمانة وفروعها بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، بزيارات ميدانية تفقدية لكافة المنشآت، وتنفيذ عدد من الفرضيات التى تم الإعلان عنها فى حينها ومنها التجربة الفرضية لقطار الحرمين السريع والتجربة الفرضية بمحطة تحلية المياه المالحة فى الشعيبة بمنطقة مكة المكرمة.