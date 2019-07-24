5 قتلى و10 مصابين في تفجير داخل بلدية مقديشو

مقديشو / نور جيدي / الخليج 365

قتل 5 وأصيب 10 آخرون، الأربعاء، جراء تفجير وقع داخل بلدية العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال مصدر أمني للأناضول إن انتحاريا فجر نفسه داخل قاعة كان يجري فيها اجتماع أمني بين رئيس بلدية مقديشو ومدراء أحياء العاصمة.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 5 أشخاص بينهم مديران لأحياء العاصمة إلى جانب إصابة 10 آخرين بينهم رئيس بلدية مقديشوعبد الرحمن عثمان يريسو، الذي أُصيب بجروح بالغة في الجزء العلوي من جسده.

من جانبه، قال قال نائب رئيس بلدية مقديشو لشؤون السياسة محمد تولح إن التفجير وقع داخل أحد القاعات بمقر البلدية أثناء اجتماع أسبوعي بين رئيس البلدية ومدراء أحياء العاصمة.

وبخلاف حديث المصدر الأمني عن كون التفجير انتحاريا، لفت تولح، في تصريح مقتضب لإذاعة مقديشو الحكومية، إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان التفجير انتحاريا أم نجم عن مواد متفجرة تم زرعها داخل القاعة قبل الاجتماع".

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وأكد أن التفجير أسفر عن اصابة عدد من المسؤولين في البلدية بينهم رئيس البلدية؛ حيث يتلقى العلاج اللازم في مستشفى أردوغان بالعاصمة الصومالية.

وشدد على أن مثل هذه التفجيرات الإرهابية "لن تثنينا عن خدمة الشعب الصومالي".

ويخضع مقر بلدية مقديشو لحراسة أمنية مشددة؛ حيث من الصعب استهدافه عبر سيارات مفخخة نظرا للحواجز الأمنية التي تحيط به.

وحتى الساعة (16:00 ت.غ)، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

يذكر أن رئيس بلدية مقديشو، الذي أصيب في الهجوم، استقبل في مكتبه صباح الأربعاء المبعوث الأممي بالصومال جيمس اسوان لبحث مشاريع تنموية في مقديشو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.