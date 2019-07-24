تعيين يوسف الحنيطي قائدا جديدا للجيش الأردني

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

عين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة خلفا للفريق الركن محمود فريحات الذي أُحيل للتقاعد.

جاء ذلك وفق مرسوم للعاهل الأردني نشر نصه الديوان الملكي وتلقت الخليج 365 نسخة منه.

كان فريحات شعل هذا المنصب في 2 أكتوبر/تشرين أول 2016؛ أي شغله لنحو عامين و10 أشهر.

Advertisements

ويعد الحنيطي القائد رقم 17 للجيش الأردني منذ 1923؛ تاريخ تأسيس "إمارة شرقي الأردن"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية.

والحنيطي هو لواء ركن طيار مقاتل، من مواليد مارس/آذار 1959، وشغل منصب قائد سلاح الجو الأردني، حتى تاريخ صدور المرسوم الملكي بتعيينه قائداً للجيش.

وبمنصبه الجديد يكون الحنيطي أول قائد جيش أردني يأتي من سلاح الجو الملكي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.