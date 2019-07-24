العراق.. عبد المهدي يبحث مع وفود أوروبية سبل محاكمة عناصر "داعش"

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الأربعاء، مع وفود دول الاتحاد الأوروبي سبل محاكمة العدد الكبير من عناصر "داعش" المعتقلين بالبلاد.

جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي وفود الاتحاد الأوروبي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين العراق والدول الأوروبية في ملف مكافحة الإرهاب، وتبادل الآراء حول سبل التعامل مع العدد الكبير من معتقلي "داعش"، لينالوا عقابهم العادل وفق القانون.

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ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده أن "حضور هذا الوفد الكبير دليل على الاهتمام بهذه العلاقة المتنامية والرغبة بتطويرها".

ولفت عبد المهدي إلى أن "التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الأوروبي يساهمان بتحقيق مصالحنا المشتركة وأمننا ويخدمان الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم".

من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد وسفراء الاتحاد الأوروبي ترحيبهم بمواقف الحكومة العراقية ومبادراتها، وبفتح حوار بين بغداد وأوروبا حول هذا الموضوع، بحسب المصدر نفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.