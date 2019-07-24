شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مسلحو حركة الشباب يهاجمون قاعدتين عسكريتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مسلحون ينتمون لحركة الشباب الصومالية المتطرفة، هجومين على قاعدتين عسكريتين للجيش الصومالي في إقليم شابيلي السفلي. وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأربعاء، أن القوات صدت الهجومين على مركز تدريب عسكري بالقرب من بلدة ماركا، وعلى قاعدة أخرى على بعد 50 كيلومترًا، ونوهت بوجود تقارير عن وقوع إصابات.

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