شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء تصعيد أعمال العنف شمال غرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف فى شمال غرب سوريا ..داعية جميع أطراف النزاع خاصة النظام السورى وحلفائه إلى ضرورة وقف هذا التصعيد على الفور والالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار بتاريخ 17 سبتمبر 2018 والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية - في بيان له اليوم - إن الحكومة الفيدرالية تشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الجوية التي نفذها السوري وحلفاؤه على المناطق المأهولة بالسكان .. واصفة إياها بأنها واحدة من أسوأ الغارات الجوية من قبل النظام منذ بداية الهجوم قبل ثلاثة أشهر.

وأدان البيان بشدة الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين وكذلك المنشآت الطبية وعمال الإغاثة الإنسانية..مشددا على أن الحل السياسي الذي يتم التفاوض بشأنه في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة هو وحده القادر على إنهاء الصراع في سوريا بشكل دائم وإنهاء معاناة السكان المدنيين.

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