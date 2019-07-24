شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يوقف مشتبه فى انتمائه إلى تنظيم إرهابى فى محافظة منوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الأمن التونسية اليوم، القبض على مشتبه به فى الانتماء إلى تنظيم إرهابى بمحافظة منوبة غرب العاصمة تونس. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مصدر أمنى محلى، أنه تم التحقيق مع المشتبه به، فى انتظار احالته على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم.

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