شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 حوثيين بينهم قياديان فى عملية للجيش اليمنى غرب تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي قياديان حوثيان وعنصران آخران مصرعهم، اليوم الأربعاء، في عملية للجيش اليمني بجبهة مقبنة غرب تعز. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله إن اثنين من قيادات المليشيا الحوثية - بينهم المشرف على جبهة مقبنة - قُتِلا بجانب اثنين آخرين، في عملية نوعية للجيش اليمني، أعقبتها اشتباكات عنيفة أسفرت عن تراجع عناصر المليشيا باتجاه غرب جبهة مقبنة.

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