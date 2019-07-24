شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام يتفقد كسوة الكعبة المشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت اليوم الأربعاء، لجنة فحص ومعاينة كسوة الكعبة المشرفة برئاسة وكيل الرئيس العام لشئون المسجد الحرام مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري، كسوة الكعبة المشرفة الجديدة لهذا العام التي سوف تكسى بها الكعبة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى التأكد من تثبيت القطع المذهبة في أماكنها الصحيحة وطريقة تثبيتها وسلامة أطرافها فنيا، بالإضافة إلى أخذ القياسات اللازمة للكسوة من كل جانب من جوانب الكسوة وستارة باب الكعبة المشرفة.