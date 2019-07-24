عبد المهدى: التقارب بين العراق والاتحاد الأوروبي يخدم الأمن في المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الأربعاء، أن التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الأوروبى يساهم فى تحقيق المصالح المشتركة ويخدم الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، بأن رئيس الوزراء العراقي استقبل اليوم وفود دول الاتحاد الأوروبي، وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين العراق والدول الأوروبية في ملف مكافحة الإرهاب، وتبادل الآراء حول كيفية التعامل مع الأعداد الكبيرة من المعتقلين الدواعش لينالوا عقابهم العادل وفق القانون.

وشدد عبد المهدي - حسب البيان - على أن "حضور هذا الوفد الكبير دليل على الاهتمام بهذه العلاقة المتنامية والرغبة بتطويرها، وأن التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الأوروبي يسهم في تحقيق مصالحنا المشتركة وأمننا ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، موضحا أن أعضاء الوفد وسفراء الاتحاد الأوروبي أبدوا ترحيبهم بمواقف الحكومة العراقية ومبادراتها.

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