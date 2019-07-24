شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة بالسعودية تزيل مخيمات مخالفة فى عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت أمانة العاصمة المقدسة بالسعودية، عددا من المخيمات غير النظامية والمخالفة بعرفات، وذلك خلال جولاتها الميدانية اليومية لمتابعة تنفيذ المخيمات بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة والجهات ذات العلاقة في جميع مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح مدير الإدارة المهندس أحمد منشي أن الأمانة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث جهزت 28 مركزًا ميدانيًا للخدمات البلدية في عرفات ومنى ومزدلفة، ضمن خطتها لهذا العام، تعمل على مدار 24 ساعة لتهيئة مناطق المشاعر المقدسة، ورصد المخالفات وتطبيق الاشتراطات واللوائح البلدية، لافتًا الانتباه إلى أن الأمانة تتابع الخدمات المقدمة وتعمل على معالجة الملاحظات التي قد تحدث بشكل فوري.