شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات جديدة موديلات 2020 لنقل وتفويج الحجيج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

استقبل عدد من الشركات المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات دفعة جديدة من الحافلات الحديثة، إصدار 2020، التي ستنضم لأسطول الحافلات التي تخدم عملية نقل وتفويج الحجيج.

ويهدف تجديد أسطول الحافلات لإيجاد أسلوب عصري ومتقدم لعملية نقل الحجاج، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، التي من أهدافها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

يذكر أن النقابة العامة للسيارات وشركاؤها تحرص عادة، على تجديد أسطول الحافلات بأحدث الإصدارات المزودة بالتقنيات الحديثة ووسائل الراحة، خاصة لخدمة ضيوف الرحمن.

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