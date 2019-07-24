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قالت السفارة الأمريكية لدى تركيا في بيان، اليوم الأربعاء، "أجرى المبعوث الأمريكي الخاص سلسلة لقاءات في أنقرة مع مسؤولين أتراك كبار، من بينهم متحدث الرئاسة إبراهيم كالين، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب وزير الخارجية سادات أونال".
© Sputnik . Muhammad Marouf
وتابع "تضمن الاجتماع نقاشات عامة حول شمال شرقي سوريا، وأكد الجانبان على التزامهما بتسريع تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمنبج".
وأضاف البيان "ناقش الاجتماع كذلك تفاصيل المقترحات لتعزيز أمن تركيا وحدودها مع شمال شرق سوريا"، مشددا "النقاشات كانت إيجابية، وبناءة".
ولفت البيان إلى أن "يواصل الجانب الأمريكي والتركي تبادل وجهات النظر والرؤى حول القضايا المشتركة التي تثير القلق في سوريا، ويتطلعان للاجتماع المقبل لاستكمال هذه المشاورات، بما في ذلك الاستشارات بين الجيشين".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن وأنقرة تؤكدان التزامهما بتسريع تنفيذ خارطة الطريق في منبج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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