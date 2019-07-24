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واشنطن وأنقرة تؤكدان التزامهما بتسريع تنفيذ خارطة الطريق في منبج

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قالت السفارة الأمريكية لدى تركيا في بيان، اليوم الأربعاء، "أجرى المبعوث الأمريكي الخاص سلسلة لقاءات في أنقرة مع مسؤولين أتراك كبار، من بينهم متحدث الرئاسة إبراهيم كالين، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب وزير الخارجية سادات أونال".

© Sputnik . Muhammad Marouf

ولفت البيان "المبعوث الخاص والوفد المرافق له، التقوا نظراءهم الأتراك وعقدوا مجموعة عمل رفيعة المستوى حول سوريا، وهو الاجتماع الخامس منذ الصيف الماضي".

وتابع "تضمن الاجتماع نقاشات عامة حول شمال شرقي سوريا، وأكد الجانبان على التزامهما بتسريع تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمنبج".

وأضاف البيان "ناقش الاجتماع كذلك تفاصيل المقترحات لتعزيز أمن تركيا وحدودها مع شمال شرق سوريا"، مشددا "النقاشات كانت إيجابية، وبناءة".

ولفت البيان إلى أن "يواصل الجانب الأمريكي والتركي تبادل وجهات النظر والرؤى حول القضايا المشتركة التي تثير القلق في سوريا، ويتطلعان للاجتماع المقبل لاستكمال هذه المشاورات، بما في ذلك الاستشارات بين الجيشين".

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