- 1/2
- 2/2
جاء ذلك في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، قال فيها إن القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن، انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد.
© REUTERS / STRINGER
ولفت المتحدث باسم القوات المشتركة، إلى أن قوات تابعة للجيش اليمني حلت محل القوات السوادنية المنسحبة في إطار عملية إعادة تموضع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، التي تتكون من 11 لواء عسكريا.
وتشارك القوات السودانية في حرب اليمن، ضمن تحالف تقوده السعودية منذ مارس/ آذار 2015.
ويشهد اليمن منذ 5 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية، وبين "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... متحدث عسكري يكشف عن انسحاب قوات سودانية من مواقعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.