- 1/2
- 2/2
دعت وزارة القوى العاملة المصرية المواطنين المقيمين في السعودية سواء بغرض العمل أو الحج أو العمرة أو الزيارة أو العمالة الموسمية، إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية الخاصة بالمملكة ومن بينها عدم نشر أية فيديوهات يمكن اعتبارها جريمة إلكترونية، بحسب موقع "مصرواي".
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وقال المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، إن السلطات السعودية أطلقت تطبيق "كلنا أمن" التابع للأمن العام لخدمة البلاغات الأمنية علي موقع التواصل "تويتر" فضلا عن إمكانية تحميله من خلال المتجر الإلكتروني"غول بلاي" بهدف التطبيق لتسهيل إجراءات الإبلاغ عن بعض الجرائم الإلكترونية والتي من بينها المساس بالشرف والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بالآخرين لإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، والابتزاز بنشر الصور، والأفكار الضالة عبر الشبكات الإلكترونية، وانتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تحذر مواطنيها في السعودية من نشر فيديوهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.