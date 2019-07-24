دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان عن هاتف nova 5i Pro في 26 من يوليو ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة هواوي إعلان على حسابها في Weibo تؤكد من خلاله على خططها للإعلان عن إصدار أخر في مؤتمر Mate 20 X 5G الذي يعقد في 26 من يوليو، حيث تستعد العملاق الصيني للكشف عن هاتف nova 5i Pro المميز بكاميرة رباعية.

تعقد شركة هواوي في 26 من يوليو مؤتمر للإعلان الرسمي عن إطلاق هاتف Mate 20 X 5G أحد إصدارات هذا العام المميزة بدعم شبكات الجيل الخامس، كما تستعد أيضاً لإطلاق إصدار أخر من سلسلة هواتف nova 5، حيث ينطلق هذا الإصدار بعنوان nova 5i Pro.

ولقد جاءت أعلان هواوي عن خططها على حسابها في Weibo، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيتوفر للحجز المسبق في نفس اليوم، كما ينطلق لاحقاً إلى أسواق أخر بعنوان Mate 30 Lite، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 810، مع كاميرة أمامية بتصميم ثقب الشاشة وبدقة 32 ميجا بيكسل.

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كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية لهاتف nova 5i Pro بدقة 48 ميجا بيكسل، وتشير التسريبات إلى مستشعر أخر مميز بعدسات telephoto، مع عدسات مميزة بزوايا عرض واسعة وأخرى لعمق التصوير.

كما رصدت بعض المواصفات الأخرى لهاتف nova 5i Pro في TENAA، حيث ينطلق الهاتف بشاشة LCD مميزة بحجم 6.26 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، أيضاً يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، أيضاً تأتي البطارية بقدرة 3900 mAh، مع توقعات أن يضم واجهة EMUI 9.1.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان عن هاتف nova 5i Pro في 26 من يوليو ظهر على التقنية بلا حدود.