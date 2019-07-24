دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إرتفاع عدد مستخدمي تطبيق Snapchat إلى 203 مليون مستخدم ظهر على التقنية بلا حدود.

إستطاعت شركة Snap أن تجذب عدد جديد من المستخدمين لتطبيق Snapchat، حيث أضيف 13 مليون مستخدم نشط يومياً إلى التطبيق ليصل عدد مستخدمين في جميع أنحاء العالم إلى 203 مليون مستخدم.

حققت شركة Snap إرتفاع جديد في عدد المستخدمين النشطين بالفعل في تطبيق Snapchat خلال الربع الماضي، ليصل عدد مستخدمي التطبيق الآن إلى 203 مليو مستخدم في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى رقم تصل إليه شركة سناب منذ إنطلاقها حتى الآن.

وتشير التوقعات إلى أن السبب الرئيسي في هذا النمو في عدد مستخدمي سناب شات يعود إلى المميزات التي قدمت في التطبيق خلال الفترة الأخيرة، والتي يأتي من بينها الفلاتر المميزة للوجه التي قدمت في التطبيق، حيث تشير شركة سناب إلى أن هذه الفلاتر لعبت دور كبير في جذب عدد يتراوح بين 7 إلى 9 مليون مستخدم، بينما أنضم العدد الأخر لمميزات أخرى في التطبيق.

كما ساهم أيضاً في نمو عدد المستخدمين التحديث الأخير الذي قدم من الشركة لتطبيق الأندوريد خلال الربع الماضي، والذي ترقبه الكثير من مستخدمي منصة الأندوريد بشكل خاص لتأخر هذا الإصدار عن الإصدار الخاص بمنصة iOS، لذا كان تحديث التطبيق على منصة الأندوريد عامل أخر في زيادة عدد المستخدمين نظراً للقاعدة الكبيرة من مستخدمين هواتف الأندوريد على مستوى العالم.

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من جانب أخر أكد Evan Spiegel الرئيس التنفيذي لشركة سناب على خطط الشركة للتعاون مع العديد من شركات الإتصالات من المناطق التي لا يتحدث مستخدميها اللغة الإنجليزية، وذلك بهدف إدارة تكلفة البيانات في هذه المناطق مع إستخدام تطبيق سناب شات.

يذكر أن شركة سناب أشارت إلى أن إعلانات سناب ستظهر في مزيد من التطبيقات خلال الفترة القادمة، كما أكدت الشركة على تطوير فلاتر بتقنية الواقع المعزز مميزة للتطبيق.

المصدر

هذا الموضوع إرتفاع عدد مستخدمي تطبيق Snapchat إلى 203 مليون مستخدم ظهر على التقنية بلا حدود.