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التوقيع على الإعلان الدستورى فى السودان الأحد المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لشبكة "سكاى نيوز"، عن موعد التوقيع على الإعلان الدستورى فى السودان، موضحة أن التوقيع بين الأطراف السودانية سيكون الأحد المقبل.

 

وأضافت المصادر، أن هناك اتفاقًا على أن يعطى مقعدان فى المجلس السيادى للجبهة الثورية من حصة قوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى تشكيل المجلس السيادى وتعيين رئيس الوزارء عقب التوقيع على الإعلان الدستورى.

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